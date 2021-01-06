Королева красоты. Супермодели Ирине Шейк – 35 лет

Есть повод перелистать страницы биографии и "персональный альбом" девушки из российской глубинки, которая стала мировой знаменитостью.

Несколько наиболее известных фактов из бэкграунда звезды подиума.

"Рожденная в СССР": Ирина Валерьевна Шайхлисламова появилась на свет 6 января 1986 года в городе Еманжелинск Челябинской области в семье шахтера и преподавательницы музыки.

После окончания школы она уехала в областной центр изучать маркетинг, там же началась ее карьера в огне софитов.

Побеждала в конкурсах красоты, была приглашена работать профессиональной моделью в Европе, затем в США. Приобрела всемирную славу после появления в фотосессиях и на обложке Sports Illustrated Swimsuit, других журналов мод.

Была лицом известнейших мировых брендов.

Ее имя стало еще более популярным благодаря пяти годам жизни, проведенным в качестве спутницы "короля футбола" Криштиану Роналду.

В рейтинге сайта models.com Ирина Шейк – среди самых сексуальных моделей и икон индустрии.

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