Фото - Рождественская служба в кафедральном соборе

Однако в главном храме митрополии Кишинева и всея Молдовы все произошло по традиции - за исключением особых мер противоэпидемической безопасности.
Как прошло Богослужение в Кафедральном соборе, смотрите в фотоленту Sputnik Молдова.
В этом году в связи с пандемией некоторые храмы решили провести службу на улице, другие же все сделали как и положено, в ночь на 7 января. Как прошло Богослужение в Кафедральном соборе, смотрите в фотоленту Sputnik Молдова.
Однако в главном храме митрополии Кишинева и всея Молдовы все произошло по традиции - за исключением особых мер противоэпидемической безопасности.
Как прошло Богослужение в Кафедральном соборе, смотрите в фотоленту Sputnik Молдова.
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