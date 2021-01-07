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Фото - Рождественская служба в кафедральном соборе

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  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
  • Рождественская служба в кафедральном соборе
Кафедральный собор в Кишиневе.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/07/33171752.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210107/33172031/foto---rozhdestvenskaya-sluzhba-v-kafedralnom-sobore.html

В этом году в связи с пандемией некоторые храмы решили провести службу на улице, другие же все сделали как и положено, в ночь на 7 января. Как прошло Богослужение в Кафедральном соборе, смотрите в фотоленту Sputnik Молдова.

Однако в главном храме митрополии Кишинева и всея Молдовы все произошло по традиции - за исключением особых мер противоэпидемической безопасности.

Как прошло Богослужение в Кафедральном соборе, смотрите в фотоленту Sputnik Молдова.

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