Фото - Рождественская служба в кафедральном соборе

В этом году в связи с пандемией некоторые храмы решили провести службу на улице, другие же все сделали как и положено, в ночь на 7 января. Как прошло Богослужение в Кафедральном соборе, смотрите в фотоленту Sputnik Молдова.

Однако в главном храме митрополии Кишинева и всея Молдовы все произошло по традиции - за исключением особых мер противоэпидемической безопасности.

Как прошло Богослужение в Кафедральном соборе, смотрите в фотоленту Sputnik Молдова.