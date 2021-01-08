Фото – Еще раз вспомним ушедший високосный: главные события 2020-го

Год запомнился людям в первую очередь пандемией коронавируса и введенным карантином. Однако он подарил миру и другие удивительные события.

Самое начало 2020-го как-то не задалось: начались стихийные бедствия. Австралию охватили крупные пожары. Пострадали не только зеленые насаждения континента, но также гибли многие животные, а хозяйства людей были разорены.

Вскоре после этих трагических событий в мире началась пандемия коронавируса, который получил название COVID-19. Чтобы остановить распространяющуюся угрозу, власти многих стран мира решили ввести жесткий локдаун, что добавило к социальному кризису еще и экономический.

Несмотря на практически повсеместный режим самоизоляции, прошедший этот год не обошелся без крупных протестов. Один из самых масштабных произошел в Соединенных Штатах, где в Миннеаполисе во время ареста погиб чернокожий Джордж Флойд. Многие американские граждане выступили против насилия, полиции и расизма в обществе. Это движение назвали Black Lives Matter, что в переводе означает "Жизни чернокожих важны".

В результате, под занавес года его во многих медиа назвали худшим в истории человечества, журнал Time даже выпустил свой последний номер в году с соответствующей обложкой. Журналистка Стефани Захарек сравнила 2020-й с плохим фильмом-антиутопией, который многие наверняка "выключили бы через 20 минут".

Но не стоит упускать из виду и то, что в прошедшем году были и положительные моменты. Мир отметил 75-летие завершения самой страшной войны в истории человечества, продолжились космическая эпопея и освоение Луны.

Эти и другие события - в нашей фотоленте.

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