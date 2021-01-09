Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото

С 4 по 8 января в Первомайском сквере команды участников готавили снежные скульптуры. Работы конкурсантов можно увидеть до конца первого месяца 2021 года.
В XXI фестивале приняли участие 15 команд мастеров из городов России и стран ближнего зарубежья. Это Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск, Сочи, Северск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск, Бийск, Горно-Алтайск, Казахстан и Кыргызстан.
В соревнованиях школьников в основном участвовали представители школ искусств, художественных школ и молодежных центров Новосибирска.
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