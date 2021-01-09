21:43 09 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Фото

Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото

Получить короткую ссылку
47 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Скульпторы за работой на XXI Сибирском фестивале снежной скульптуры в Первомайском сквере Новосибирска.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/09/33187830.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210109/33188451/sneg-skuliptury-fest-novosinirsk-photo.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел сибирский фестиваль снежной скульптуры, в котором приняли участие полтора десятка команд.

С 4 по 8 января в Первомайском сквере команды участников готавили снежные скульптуры. Работы конкурсантов можно увидеть до конца первого месяца 2021 года.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Невероятные скульптуры изо льда и снега создают в Харбине
12
Чтобы появились невероятные фигуры, в сквер завезли чистый снег. Это 15 снежных блоков для изготовления скульптур с габаритами 2,5 х 2,5 метра и высотой 3 метра для взрослых команд, а также 12 снежных блоков с габаритами 1 х 1 метра и высотой 1,5 метра для школьников.

В XXI фестивале приняли участие 15 команд мастеров из городов России и стран ближнего зарубежья. Это Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск, Сочи, Северск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск, Бийск, Горно-Алтайск, Казахстан и Кыргызстан.

В соревнованиях школьников в основном участвовали представители школ искусств, художественных школ и молодежных центров Новосибирска.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Первый снег в 2021 году в Молдове: когда его ждать
Медведь и собака весело играют в снегу — забавное видео


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото
Протестный 2020-й: как это было в странах ближнего зарубежья?
Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться