Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел сибирский фестиваль снежной скульптуры, в котором приняли участие полтора десятка команд.

С 4 по 8 января в Первомайском сквере команды участников готавили снежные скульптуры. Работы конкурсантов можно увидеть до конца первого месяца 2021 года.

Чтобы появились невероятные фигуры, в сквер завезли чистый снег. Это 15 снежных блоков для изготовления скульптур с габаритами 2,5 х 2,5 метра и высотой 3 метра для взрослых команд, а также 12 снежных блоков с габаритами 1 х 1 метра и высотой 1,5 метра для школьников.

В XXI фестивале приняли участие 15 команд мастеров из городов России и стран ближнего зарубежья. Это Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск, Сочи, Северск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск, Бийск, Горно-Алтайск, Казахстан и Кыргызстан.

В соревнованиях школьников в основном участвовали представители школ искусств, художественных школ и молодежных центров Новосибирска.

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