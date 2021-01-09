Неприличные и шокирующие скульптуры в странах мира - фото

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/09/33188496.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/photo/20210109/33189212.html
Каких только творений не встретишь сегодня - художники и скульпторы создают совершенно разные картины и инсталляции, вот только далеко не все готовы оценить такие работы. Самые необычные - в нашей фотоленте.
Известная художница из Бразилии Джулиана Нотари создала и установила большую скульптуру в виде вульвы. Художница назвала свое 33-метровое творение "Дива".
Но это далеко не единственная работа, которая вызывает противоречивую реакцию публики. Где еще в мире можно увидеть шокирующие скульптуры, смотрите в фотоленте.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova