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Неприличные и шокирующие скульптуры в странах мира - фото

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© AFP 2020 / Juliana Notari
Гигантское произведение искусства "Дива", напоминающее вульву длиной 33 метра, шириной 16 метров и глубиной 6 метров, в музее под открытым небом Usina de Arte в бразильском штате Пернамбуку.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/09/33188496.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210109/33189212.html

Каких только творений не встретишь сегодня - художники и скульпторы создают совершенно разные картины и инсталляции, вот только далеко не все готовы оценить такие работы. Самые необычные - в нашей фотоленте.

Известная художница из Бразилии Джулиана Нотари создала и установила большую скульптуру в виде вульвы. Художница назвала свое 33-метровое творение "Дива".

Но это далеко не единственная работа, которая вызывает противоречивую реакцию публики. Где еще в мире можно увидеть шокирующие скульптуры, смотрите в фотоленте.

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