Неприличные и шокирующие скульптуры в странах мира - фото

Каких только творений не встретишь сегодня - художники и скульпторы создают совершенно разные картины и инсталляции, вот только далеко не все готовы оценить такие работы. Самые необычные - в нашей фотоленте.

Известная художница из Бразилии Джулиана Нотари создала и установила большую скульптуру в виде вульвы. Художница назвала свое 33-метровое творение "Дива".

Но это далеко не единственная работа, которая вызывает противоречивую реакцию публики. Где еще в мире можно увидеть шокирующие скульптуры, смотрите в фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova