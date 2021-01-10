Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проводятся поисково-спасательные работы на месте крушения самолета в Яванском море.

Крушение пассажирского самолета произошло 9 января близ острова Лаки. О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны. Позже нашли вероятное место крушения, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

И. о. премьера, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой ранее выразил соболезнования главе МИД Индонезии Ретно Лестари Приансари Марсуди и семьям, потерявшим своих близких на потерпевшем крушение недалеко от Джакарты самолете SJ182 авиакомпании SriwijayaAir.

В воскресенье сообщили, что спасатели обнаружили черные ящики упавшего лайнера.

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