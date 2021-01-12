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Фото – Заброшенные здания Кишинева, как они выглядят сейчас

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Тема:
События Кишинева (162)
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  • Заброшенные здания Кишинева
  • Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
  • Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
  • Заброшенные здания Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
Улица Дачия, 58. Институт защиты растений и экологического земледелия был учрежден в 1968 году, правда, назывался он тогда по-другому, это был Национальный институт научных исследований в области биологических методов защиты растений.
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Sputnik Молдова
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В Кишиневе немало зданий, некогда украшавших город и бывших его визитными карточками. Теперь же многие из них находятся в плачевном состоянии.

Архитектурная история Кишинева непрерывно развивается. Появляются новые здания, но при этом, к сожалению, оказываются забытыми и заброшенными многие памятники архитектуры и свидетели ушедших эпох молдавской столицы.

Здание гостиницы Молдова в Кишиневе. Перестроено в 1950 году из неоконченного в 1930-е годы здания Офицерского Собрания. Архитектор В.А Виригин.
© Sputnik / Яков Берлинер
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Все чаще обрастают новостроями возведенные в столице на протяжении последних двух веков уникальные здания, они скрываются от взгляда прохожих, которые фоне новомодных высоток не замечают разрушающихся архитектурных памятников.

Но есть и другая крайность – здания и территории города становятся предметом спора, и пока собственники ведут борьбу с местными властями, целые архитектурные комплексы разрушаются у всех на глазах.

Узнайте в фотоленте Sputnik Молдова, как сейчас выглядят главные кишиневские "забросы".

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Тема:
События Кишинева (162)


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Фото – Заброшенные здания Кишинева, как они выглядят сейчас
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