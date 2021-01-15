Фото – Непростая жизнь кишиневских бездомных в суровых зимних условиях

Снег и мороз – самая неподходящая погода для жизни на улице. Особенно хорошо это понимают люди без крова над головой, для которых холодное время года становится настоящим испытанием.

В подобных условиях для кишиневских бездомных служит спасением приют, где можно укрыться от минусовых температур.

Люди оказываются на улице по разным причинам: кого-то выселили из дома родственники, кто-то потерял жилье из-за накопившихся долгов, часто виной всему становится пристрастие к алкоголю.

В кишиневском Центре временного пребывания для бездомных собрались люди разных возрастов и социальных групп. Есть даже иностранцы. Все они в определенный момент оказались в затруднительном положении и теперь очень надеются на помощь небезразличных людей.

Узнайте, как зимой бездомные выживают на улицах Кишинева в фотоленте Sputnik.

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