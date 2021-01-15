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Фото – Непростая жизнь кишиневских бездомных в суровых зимних условиях

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  • В Центре временного пребывания для бездомных социальные работники всегда готовы помочь постояльцам реинтегрироваться в общество
  • Сейчас в приюте 65 человек, но в теплый период года их меньше
  • Чапра Меклер – гражданка США. Она приехала в Молдову год назад в надежде найти пропавшего сына
  • Для постояльцев центра оборудована современная столовая, где они питаются трижды в день
  • Социальные работники учреждения ежедневно работают с постояльцами и пытаются направить их по верному жизненному пути
  • Пришедшие в приют люди должны соблюдать несколько условий: не употреблять алкоголь, наркотики
  • В холодный период года количество гостей в Центре увеличивается
  • Люди оказываются на улице по самым разным причинам
  • Зима – самое тяжелое время для людей, оставшихся без крова
  • Многие постояльцы счастливы оказаться в приюте, ведь это единственная возможность для них, хоть и временно, обрести кров
  • В холодное время года полицейские патрули совершают рейды по городу, пытаясь убедить бездомных все же найти себе убежище,чтобы не замерзнуть на улице
  • Не все бездомные согласны соблюдать минимальные требования для пребывания в Центре и предпочитают ночевать где придется даже зимой
  • Многие бездомные ежедневно приходят к мемориальному комплексу Вечность, поскольку здесь организуют бесплатную раздачу горячего питания
  • Сотрудники полиции часто выезжают в места, где собираются люди без жилья, и проводят с ними разъяснительные беседы
© Sputnik / Mihai Caraus
В Центре временного пребывания для бездомных социальные работники всегда готовы помочь постояльцам реинтегрироваться в общество.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210115/33250709/foto-neprostaya-zhizn-kishinevskikh-bezdomnykh-v-surovykh-zimnikh-usloviyakh.html

Снег и мороз – самая неподходящая погода для жизни на улице. Особенно хорошо это понимают люди без крова над головой, для которых холодное время года становится настоящим испытанием.

В подобных условиях для кишиневских бездомных служит спасением приют, где можно укрыться от минусовых температур.

Бездомные
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео - Истории бездомных Кишинева: как выжить зимой без крова

Люди оказываются на улице по разным причинам: кого-то выселили из дома родственники, кто-то потерял жилье из-за накопившихся долгов, часто виной всему становится пристрастие к алкоголю.

В кишиневском Центре временного пребывания для бездомных собрались люди разных возрастов и социальных групп. Есть даже иностранцы. Все они в определенный момент оказались в затруднительном положении и теперь очень надеются на помощь небезразличных людей.

Узнайте, как зимой бездомные выживают на улицах Кишинева в фотоленте Sputnik.

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