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Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Мама-медведица отказалась от малюток, и сотрудники парка забрали детенышей, чтобы выкармливать.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210116/33267315/Foto-milyye-pushistiki-neobychnoye-popolneniye-v-safari-parke-gelendzhika.html

Эти трогательные меховые шарики - настоящие герои: почему-то мама-медведица отказалась от них, так что спасать крох пришлось сотрудникам сафари-парка.

Малыши - мальчик и девочка - родились 7 января 2021 года. Медведица по кличке Сережка отказалась выхаживать детенышей. Сотрудники парка предполагают, что причиной мог стать юный возраст мамы. Возможно, свою роль сыграла и жизнь в неволе.

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Зоологи взяли "отказников" на воспитание и оборудовали им вместо берлоги специальный бокс. Поначалу крохи весили не более полукилограмма, ничего не видели и не слышали. 

Как рассказала журналистам замдиректора Сафари-Парка Геленджика Елена Миловидова, для сотрудников зоосада это уникальный опыт, так как "во всем мире за 50 лет вручную было выкормлено чуть больше десятка медвежат".

Как малыши выглядят сейчас и насколько быстро прибавляют в весе -  в нашей фотоленте.

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