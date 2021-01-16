Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика

Малыши - мальчик и девочка - родились 7 января 2021 года. Медведица по кличке Сережка отказалась выхаживать детенышей. Сотрудники парка предполагают, что причиной мог стать юный возраст мамы. Возможно, свою роль сыграла и жизнь в неволе.
Зоологи взяли "отказников" на воспитание и оборудовали им вместо берлоги специальный бокс. Поначалу крохи весили не более полукилограмма, ничего не видели и не слышали.
Как рассказала журналистам замдиректора Сафари-Парка Геленджика Елена Миловидова, для сотрудников зоосада это уникальный опыт, так как "во всем мире за 50 лет вручную было выкормлено чуть больше десятка медвежат".
Как малыши выглядят сейчас и насколько быстро прибавляют в весе - в нашей фотоленте.
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