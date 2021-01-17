Фото - Дошли до края: женщины, которых казнили в США

Смертная казнь в США практикуется в 28 штатах, и подобные приговоры не редкость, однако каждый такой случай вызывает сильный общественный резонанс. Нередко уголовные дела "смертниц" ложатся в основу сценария или книги. Так, в 2003 году Шарлиз Терон воплотила на экране образ серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме "Монстр".
Последний смертный приговор в Штатах привели в исполнение совсем недавно - в Индиане 13 января осужденная Лиза Монтгомери получила смертельную инъекцию как виновная в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.
Предлагаем вспомнить, когда и за что в США женщин приговаривали к высшей мере наказания - в частности, в штате Техас.
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