Фото - Дошли до края: женщины, которых казнили в США

Первый за минувшие 70 лет смертный приговор женщине в Соединенных Штатах Америки привели в исполнение 13 января этого года. А кто еще из представительниц прекрасного пола побывал на американском "эшафоте"?

Смертная казнь в США практикуется в 28 штатах, и подобные приговоры не редкость, однако каждый такой случай вызывает сильный общественный резонанс. Нередко уголовные дела "смертниц" ложатся в основу сценария или книги. Так, в 2003 году Шарлиз Терон воплотила на экране образ серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме "Монстр".

Последний смертный приговор в Штатах привели в исполнение совсем недавно - в Индиане 13 января осужденная Лиза Монтгомери получила смертельную инъекцию как виновная в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Предлагаем вспомнить, когда и за что в США женщин приговаривали к высшей мере наказания - в частности, в штате Техас.

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