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Фото - Дошли до края: женщины, которых казнили в США

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  • Лиза Монтгомери, казненная в США 13 января 2021 года за особо жестокое убийство беременной женщины.
  • Женщины, приговоренные к смертной казни в штате Техас.
© REUTERS / Courtesy of Attorneys for Lisa Montgomery
Лиза Монтгомери, казненная в США 13 января 2021 года за особо жестокое убийство беременной женщины. Приговор привели в исполнение с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210117/33270298.html

Первый за минувшие 70 лет смертный приговор женщине в Соединенных Штатах Америки привели в исполнение 13 января этого года. А кто еще из представительниц прекрасного пола побывал на американском "эшафоте"?

Смертная казнь в США практикуется в 28 штатах, и подобные приговоры не редкость, однако каждый такой случай вызывает сильный общественный резонанс. Нередко уголовные дела "смертниц" ложатся в основу сценария или книги. Так, в 2003 году Шарлиз Терон воплотила на экране образ серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме "Монстр".

Смертная казнь. Осужденный
© REUTERS / Stephen Lam
В штате Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь

Последний смертный приговор в Штатах привели в исполнение совсем недавно - в Индиане 13 января осужденная Лиза Монтгомери получила смертельную инъекцию как виновная в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Предлагаем вспомнить, когда и за что в США женщин приговаривали к высшей мере наказания - в частности, в штате Техас.

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