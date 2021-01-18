21:11 18 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.29
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Фото

Рекордные морозы в России

Получить короткую ссылку
136 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexei Danichev
Мужчина после зимнего купания на Кронверкском протоке в Санкт-Петербурге.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/12/33288814.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210118/33289703.html

Под Крещение погода выдалась такой, как положено, с хорошим минусом на термометрах, одевшейся в белое землей, крепким ледовым панцирем на реках и озерах.

Синоптики предупредили, что в предстоящие дни большую часть России охватят аномальные холода, отклонение от нормы будет отличаться на 15 градусов в европейской части страны.

Сильные морозы, архивное фото
© Sputnik / Станислав Савельев
Не дать морозу шанса: как избежать переохлаждения в стужу

Властям и коммунальщикам добавилось забот, несущие службу под открытым небом стали испытывать больше неудобств.

А нечиновный люд в свободное время находит возможность и погулять с морозным скрипом под ногами, и полюбоваться чудесами зимней природы, а то и в экстремальные занятия дать себя вовлечь.

Когда это жителей России могли напугать какие-то минус 20 - минус 30 градусов?

Подтверждение - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - В Одессе из-за мороза "закипело" море
Мороз и потоп — оживленную улицу в столице залило водой


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушки в горячем сероводородном источнике в Пятигорске.
Рекордные морозы в России
Лавров пообещал «не слезать с нарушителя». Кого имел в виду глава российского МИД?
Лавров: РФ продолжит добиваться от международных структур вменяемых действий
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться