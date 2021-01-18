Рекордные морозы в России

Синоптики предупредили, что в предстоящие дни большую часть России охватят аномальные холода, отклонение от нормы будет отличаться на 15 градусов в европейской части страны.
Властям и коммунальщикам добавилось забот, несущие службу под открытым небом стали испытывать больше неудобств.
А нечиновный люд в свободное время находит возможность и погулять с морозным скрипом под ногами, и полюбоваться чудесами зимней природы, а то и в экстремальные занятия дать себя вовлечь.
Когда это жителей России могли напугать какие-то минус 20 - минус 30 градусов?
Подтверждение - в нашей фотоленте.
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