Ледовая фантасмагория Байкала

Под руководством арт-директора, матушки-зимы, на славу потрудились ее талантливые подручные – мороз и ветер.

Солнце тоже внесло свою лепту в создание причудливых конфигураций и форм, а также в их презентацию в наивыгоднейшем свете.

Три стихии: вода, воздух и земля, сейчас спаялись воедино, и такая картина не может не поражать.

Байкал - это даже не мировой раритет, а планетарный природный уникум. Реликт, бесценное наследие, чудо.

Он прекрасен в любое время года.

Но зима, одевшая его в блистательные латы, имеет особое очарование.

Вы с этим наверняка согласитесь, посмотрев нашу фотоленту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova