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Ледовая фантасмагория Байкала

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© Sputnik / Kirill Shipitsin
Сюрреалистическая "инсталляция" на глади Байкала.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/13/33299723.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210119/33300445/ledovaya-fantasmfgoria-baykal.html

Под руководством арт-директора, матушки-зимы, на славу потрудились ее талантливые подручные – мороз и ветер.

Солнце тоже внесло свою лепту в создание причудливых конфигураций и форм, а также в их презентацию в наивыгоднейшем свете.

© Sputnik / Vladimir Smirnov
Просто космос: невероятно красивые виды озера Байкал
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Три стихии: вода, воздух и земля, сейчас спаялись воедино, и такая картина не может не поражать.

Байкал - это даже не мировой раритет, а планетарный природный уникум. Реликт, бесценное наследие, чудо.

Он прекрасен в любое время года.

Но зима, одевшая его в блистательные латы, имеет особое очарование.

Вы с этим наверняка согласитесь, посмотрев нашу фотоленту.

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