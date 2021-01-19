Ледовая фантасмагория Байкала

Солнце тоже внесло свою лепту в создание причудливых конфигураций и форм, а также в их презентацию в наивыгоднейшем свете.
Три стихии: вода, воздух и земля, сейчас спаялись воедино, и такая картина не может не поражать.
Байкал - это даже не мировой раритет, а планетарный природный уникум. Реликт, бесценное наследие, чудо.
Он прекрасен в любое время года.
Но зима, одевшая его в блистательные латы, имеет особое очарование.
Вы с этим наверняка согласитесь, посмотрев нашу фотоленту.
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