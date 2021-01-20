Разрушения и паника: Последствия землетрясения в Аргентине – фото

Аргентинская провинция Сан-Хуан пережила 19 января сильное землетрясение.

Подземные толчки магнитудой 6,5 произошли на глубине 8 километров. За ними последовала серия афтершоков, но уже на большой глубине и с меньшей магнитудой (4,4). Толчки ощущались не только в провинции Сан-Хуан, но и в соседних регионах. И даже в Буэнос-Айресе, который находится в тысяче километров от эпицентра.

Землетрясение привело к частичному отключению света и повреждениям строений. К счастью, никто не пострадал и масштабных разрушений нет. Тем не менее, местное население охватила нешуточная паника. От толчков включилась сигнализация у машин, попадали предметы в домах, люди выбежали на улицы. Многие из них отказались возвращаться в свои дома и заночевали на улице под открытым небом.

Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привело землетрясение в Аргентине.

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