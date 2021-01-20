Инаугурация Джо Байдена – фото

В ходе традиционной церемонии, которая на сей раз из-за распространения коронавируса прошла в "пандемическом форате", 46-й президент США официально вступил в должность.

Избранный глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис присягнули на Библии.

Затем новый хозяин Белого дома выступил с инаугурационной речью. В ней он призвал американцев к единству и обещал быть президентом всех граждан страны. В международной части спича привлекло внимание заявление о том, что США восстановят альянсы и будут общаться с миром.

Сейчас ожидается подписание первых указов нового американского лидера, которые много скажут о его будущей политике внутри страны и за ее пределами.

Церемония прошла при соблюдении всех мер противоэпидемической безопасности в отсутствии предшественника Байдена, Дональда Трампа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova