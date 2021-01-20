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Инаугурация Джо Байдена – фото

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© REUTERS / Jim Bourg
Общий вид Капитолия во время церемонии.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/14/33319489.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210120/33320725.html

В ходе традиционной церемонии, которая на сей раз из-за распространения коронавируса прошла в "пандемическом форате", 46-й президент США официально вступил в должность.

Избранный глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис присягнули на Библии.

Джо Байден
© AFP 2020 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США

Затем новый хозяин Белого дома выступил с инаугурационной речью. В ней он призвал американцев к единству и обещал быть президентом всех граждан страны. В международной части спича привлекло внимание заявление о том, что США восстановят альянсы и будут общаться с миром.

Сейчас ожидается подписание первых указов нового американского лидера, которые много скажут о его будущей политике внутри страны и за ее пределами.

Церемония прошла при соблюдении всех мер противоэпидемической безопасности в отсутствии предшественника Байдена, Дональда Трампа. 

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