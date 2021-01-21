Фото – Джо Байден-мем: ироничный взгляд на инаугурацию президента США

В среду в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, ставшая тут же источником мемов для многочисленных пользователей интернета.

Церемония инаугурации Джо Байдена была похожа больше на яркое красочное шоу, чем на протокольное политическое мероприятие.

Чего стоит хотя бы выступление таких звезд, как Дженнифер Лопес и Леди Гага, которая, кстати, исполнила национальный гимн США. Церемония, на которую были приглашены не только знаменитые исполнители, но и самые яркие представители американского истеблишмента, стала не только событием в политической жизни Штатов, но также и богатым источником для мемов.

Главным объектом творчества пользователей Сети стал сенатор Берни Сандерс, который в сравнительно теплый день надел шерстяные варежки и во время церемонии держался особняком, словно не замечая происходящего вокруг.

Впечатлило зрителей и выступление Леди Гаги, которая так проникновенно и эмоционально исполнила гимн, что многим показалось: это она вступает в должность президента. Особое внимание привлек наряд певицы, в котором она с трудом передвигалась - диве даже потребовалась помощь сопровождающего.

Еще один пример впечатляющих нарядов – одежда вице-президента Камалы Харрис, новой первой леди Джилл Байден и Мишель Обамы. Их цветные пальто тут же породили сравнения с собранием супергероев в ярких костюмах и даже с бойз-бендом.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые интересные кадры церемонии инаугурации 46-го президента США.

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