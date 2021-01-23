Фото: экзотические землянки села Рогожень могут стать туристическим мемом

В этом уверены жители населенного пункта. Он выделяется особенностями природного расположения и – главным образом – необычными жилыми постройками.

Это одно из немногих сел в Молдове, где есть землянки. Несмотря на то, что люди обзавелись новыми большими дома, многие до сих предпочитают старые семейные очаги. Частично углубленные в землю, они летом дают прохладу, а зимой их можно быстрее прогреть и тепло там сохраняется надолго.

Село Рогожень Шолдэнештского района находится в 92 километрах от Кишинева. Оно расположено на берегу реки Рэут, между каменными скалами.

Благодаря живописному ландшафту и большому количеству необычных построек, местность может стать еще одним туристическим объектом в нашей стране. В этом уверены патриоты своей малой родины.

Их усилиями одна из самых старых землянок, построенная в XVIII веке, вскоре превратится в музей села.

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