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Фото: экзотические землянки села Рогожень могут стать туристическим мемом

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  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
© Sputnik / Mihai Caraus
Рогожень - живописный поселок между скалистыми холмами близ реки Рэут.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/14/33321789.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210123/33322579/zemlyanki-sela-rogozhen-mogut-stat-obektom-interesa-dlya-turistov.html

В этом уверены жители населенного пункта. Он выделяется особенностями природного расположения и – главным образом – необычными жилыми постройками.

Это одно из немногих сел в Молдове, где есть землянки. Несмотря на то, что люди обзавелись новыми большими дома, многие до сих предпочитают старые семейные очаги. Частично углубленные в землю, они летом дают прохладу, а зимой их можно быстрее прогреть и тепло там сохраняется надолго.

Село Рогожень может превратиться в новый туристический объект
© Sputnik
Музей под открытым небом: село Рогожень может стать туристическим объектом

Село Рогожень Шолдэнештского района находится в 92 километрах от Кишинева. Оно расположено на берегу реки Рэут, между каменными скалами.

Благодаря живописному ландшафту и большому количеству необычных построек, местность может стать еще одним туристическим объектом в нашей стране. В этом уверены патриоты своей малой родины. 

Их усилиями одна из самых старых землянок, построенная в XVIII веке, вскоре превратится в музей села.

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