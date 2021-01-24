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Фото – Обитатели Московского зоопарка зимой: снег не в тягость, а в радость

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© Sputnik / Maksim Blinov
Большая панда.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/16/33343905.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210124/33344741/zoo-moscow-zima.html

В холодное время года в вольерах и за их пределами атмосфера иная, чем в другие сезоны. Благодаря уходу сотрудников учреждения питомцы благополучно переживают этот период.

Зимой в Московском зоопарке переходят на особый режим работы. Не все животные нуждаются в дополнительном уходе, но некоторым нужна помощь. 

След на снегу
© CC0 / Pixabay / DennisBuntrock
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Связано это с тем, что многие хвостатые-усатые-пернатые более привычны к тропическому климату.

Есть такие, которые с наступлением холодов меняют свой окрас или уходят в спячку.

Московский зоопарк является одним из старейших в Европе. В нем содержатся 1267 видов животных, всего – 10531 особь.

Большая семейка, ничего не скажешь!

Как она зимует, смотрите в фотоленте Sputnik Молдова. 

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