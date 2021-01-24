Фото – Обитатели Московского зоопарка зимой: снег не в тягость, а в радость

Зимой в Московском зоопарке переходят на особый режим работы. Не все животные нуждаются в дополнительном уходе, но некоторым нужна помощь.
Связано это с тем, что многие хвостатые-усатые-пернатые более привычны к тропическому климату.
Есть такие, которые с наступлением холодов меняют свой окрас или уходят в спячку.
Московский зоопарк является одним из старейших в Европе. В нем содержатся 1267 видов животных, всего – 10531 особь.
Большая семейка, ничего не скажешь!
Как она зимует, смотрите в фотоленте Sputnik Молдова.
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