Фото - "Ковидный бунт" в Нидерландах: водометы, поджоги, десятки задержанных

В Голландии продлили до 9 февраля действие локдауна, который ввели в середине декабря. В стране начал действовать комендантский час. С 21.00 до 04.30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. Меры вызвали волну протестов.

24 января после начала комендантского часа в десяти населенных пунктах Нидерландов вспыхнули беспорядки. В городе Хелмонд собралось несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины нескольких магазинов, а в ряде городов митингующие устроили поджоги.

В Амстердаме и Эйндховене демонстранты закидали силовиков петардами. В ответ те применили водометы, дубинки и слезоточивый газ. Задержано не менее 190 человек.

В стране не работают магазины, кроме продовольственных. Закрыты рестораны, бары и фитнес-клубы, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.

С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.

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