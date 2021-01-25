Фото - "Ковидный бунт" в Нидерландах: водометы, поджоги, десятки задержанных

24 января после начала комендантского часа в десяти населенных пунктах Нидерландов вспыхнули беспорядки. В городе Хелмонд собралось несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины нескольких магазинов, а в ряде городов митингующие устроили поджоги.
В Амстердаме и Эйндховене демонстранты закидали силовиков петардами. В ответ те применили водометы, дубинки и слезоточивый газ. Задержано не менее 190 человек.
В стране не работают магазины, кроме продовольственных. Закрыты рестораны, бары и фитнес-клубы, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.
С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.
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