Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах

Беспилотник может преодолевать расстояние до 100 километров, при этом взлетая на высоту в 150 метров. Максимальная скорость - 200 километров вчас, грузоподъемность - 300 килограммов.
Осознавать, что все это не фантастический фильм, а реальность, конечно, приятно. Конструкторы и изобретатели давно колдовали над подобной техникой, и вот, очевидно, их старания увенчались успехом.
Как выглядит техника настоящего будущего - в нашей фотоленте.
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