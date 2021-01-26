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Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах

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  • Испытание дрона-такси в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса Лужники в Москве.
© Sputnik / Pavel Bednyakov
Испытание дрона-такси в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33378033.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210126/33378642.html

Первый летающий электромобиль был представлен в России три года назад и получил название "Бегалет", с тех пор модификации машин будущего изменились, но суть осталась прежней.

Дрон, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / Powie
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В олимпийском комплексе "Лужники" 21 января прошло испытание дрона-такси, который способен доставлять по воздуху не только грузы, но и пассажиров.

Беспилотник может преодолевать расстояние до 100 километров, при этом взлетая на высоту в 150 метров. Максимальная скорость - 200 километров вчас, грузоподъемность - 300 килограммов. 

Осознавать, что все это не фантастический фильм, а реальность, конечно, приятно. Конструкторы и изобретатели давно колдовали над подобной техникой, и вот, очевидно, их старания увенчались успехом. 

Как выглядит техника настоящего будущего - в нашей фотоленте.

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