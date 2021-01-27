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Фото - Земля Будды - в объективе: лучшие снимки конкурса Art of Building 2020

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Снимок The Value of Time британского фотографа James Retief, ставший победителем по мнению судей в конкурсе The Art of Building 2020.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33379368.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210127/33380226.html

Конкурс архитектурной фотографии The Art of Building ежегодно проводит британский Дипломированный институт строительства.

В 2020 году в финал конкурса вышли работы 15 фотографов со всего мира, в том числе из Австралии, Бельгии, Дубая, Ирана, Мьянмы, России и Великобритании.

Лондонский фотограф-архитектор Джеймс Ретиф получил награду Judges ’Choice Award за потрясающий снимок Биг-Бена и башни Элизабет под названием "Ценность времени". Фотография была сделана во время крупнейшей и сложной реставрации архитектурного шедевра.

Какие еще фотоснимки заслужили награды - в нашей фотоленте.

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