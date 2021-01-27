Фото - Земля Будды - в объективе: лучшие снимки конкурса Art of Building 2020

В 2020 году в финал конкурса вышли работы 15 фотографов со всего мира, в том числе из Австралии, Бельгии, Дубая, Ирана, Мьянмы, России и Великобритании.

Лондонский фотограф-архитектор Джеймс Ретиф получил награду Judges ’Choice Award за потрясающий снимок Биг-Бена и башни Элизабет под названием "Ценность времени". Фотография была сделана во время крупнейшей и сложной реставрации архитектурного шедевра.

Какие еще фотоснимки заслужили награды - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova