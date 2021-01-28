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Фото снежного Кишинева: такой столицу Молдовы уже давно не видели

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  • Кишинев замело долгожданным снегом...
  • Столица явно преобразилась, став по-зимнему наряднее
  • Серые оттенки в пейзажах припорошил белый снег
  • Нахохлившиеся голуби и то выглядят иначе на фоне снежного Кишинева
  • Наконец пришло время санок, которые покорно ждали, когда жители столицы достанут их из кладовок и гаражей
  • Для кого-то снег – это праздник и повод для отдыха, а для некоторых – непростой период работы – муниципальные службы трудятся, не покладая рук, расчищая пешеходные дорожки в парках и тротуары
  • Счастье, какое оно есть. Собака играет в снегу на прогулке в парке Кишинева
  • Время лепить снеговика – за такое охотно берутся и взрослые, и дети
  • Настоящая зима со снегом – это ли повод для радости
  • Самый полезный аксессуар кишиневских модниц в эти дни – зонтик, который защищает и прическу от сильного ветра и макияж от мокрого снега
  • В столичный парках ситуация такая – то тут, то там лепят снеговиков...
  • или катаются на санках.
  • Шалость удалась: молодые люди устроили бои снежками в одном из столичных парков
  • Такая на улице красота, что, кажется, будто время замерло...
  • Центральный проспект Кишинева в снегу
  • Зимний Кишинев по-своему прекрасен
© Sputnik / Mihai Caraus
Кишинев замело долгожданным снегом...
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1c/33410716.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210128/33411354/photo-snezhnogo-chisinau-takoy-stolitsu-moldova-uzhe-davno-ne-videli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, когда преобразился Кишинев после обрушившегося на столицу снегопада.

Жители Кишинева пережили уже несколько бесснежных зим подряд. Некоторые и не надеялись покататься на санках, поиграть в снежки и налепить снеговиков в текущем сезоне. Но погода порадовала – в конце января замело и молдавскую столицу.

В течение 27 и 28 января на большей части Молдовы действовал "оранжевый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Лишь в некоторых районах на севере страны был объявлен "желтый код". Южный циклон принес сильные осадки в виде снега и местами даже метели.

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