Фото снежного Кишинева: такой столицу Молдовы уже давно не видели

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, когда преобразился Кишинев после обрушившегося на столицу снегопада.

Жители Кишинева пережили уже несколько бесснежных зим подряд. Некоторые и не надеялись покататься на санках, поиграть в снежки и налепить снеговиков в текущем сезоне. Но погода порадовала – в конце января замело и молдавскую столицу.

В течение 27 и 28 января на большей части Молдовы действовал "оранжевый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Лишь в некоторых районах на севере страны был объявлен "желтый код". Южный циклон принес сильные осадки в виде снега и местами даже метели.

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