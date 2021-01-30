Модные тренды сезона 2021: дизайнеры представили новинки в Париже

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Женственность в кубе и очень ретро - смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла Неделя высокой моды в Париже в условиях ограничений.
Новые коллекции от кутюр весна-лето 2021 - именитые дизайнеры представили в столице Франции свои работы. Именно эти наряды, продемонстрированные известными моделями и актрисами, будут одними из самых популярных в ближайшие полгода.
Смотрите в фотоленте Sputnik, что станет трендом предстоящих шести месяцев в мире высокой моды.
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