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Модные тренды сезона 2021: дизайнеры представили новинки в Париже

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© AFP 2020 / Stephane De Sakutin
Модель представляет творение французского дизайнера Стефана Роллана на Paris Haute Couture Fashion Week.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210130/33434928/trend-sezon-2021-moda-paris-pokaz-photo.html

Женственность в кубе и очень ретро - смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла Неделя высокой моды в Париже в условиях ограничений.

Новые коллекции от кутюр весна-лето 2021 - именитые дизайнеры представили в столице Франции свои работы. Именно эти наряды, продемонстрированные известными моделями и актрисами, будут одними из самых популярных в ближайшие полгода.

Смотрите в фотоленте Sputnik, что станет трендом предстоящих шести месяцев в мире высокой моды.

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