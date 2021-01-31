Обезлюдевшее село — в Рогожень осталось чуть больше десятка жителей

Многие молдавские села остаются безлюдными. Это связано с тем, что жители либо уезжают за границу, либо переезжают в другие населенные пункты. Так, в селе Рогожены на сегодня проживают всего 12 человек.

Село Рогожены в Шолданештском районе находится всего в 92 километрах от Кишинева. Расположено оно в красивом месте, на берегу реки Рэут, вблизи от скал и прекрасных видов на долину.

Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас село находится в запустении. Многие уехали за границу на заработки, а кто-то перебрался из умирающего села в другие населенные пункты.

Теперь руины и обветшалые заброшенные дома для этого населенного пункта стали нормой. Одичавшие сады, обрушившиеся колодцы — вот и все, что ожидает здесь путешественника.

Тут все еще живут 12 человек, которые надеются на лучшие времена. Однако уверенности в том, что такие времена настанут, не чувствуется в их рассказах о родном селе.

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