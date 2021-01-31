10:27 31 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Фото

Обезлюдевшее село — в Рогожень осталось чуть больше десятка жителей

Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (388)
353 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Крест на околице села.
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
  • satul Rogojeni, raionul Soldanesti
© Sputnik / Mihai Caraus
Крест на околице села.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/14/33322108.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210131/33405883/obezlyudevshee-selo-v-rogozhen-ostalos-chut-bolshe-desyatka-zhitelej.html

Многие молдавские села остаются безлюдными. Это связано с тем, что жители либо уезжают за границу, либо переезжают в другие населенные пункты. Так, в селе Рогожены на сегодня проживают всего 12 человек.

Село Рогожены в Шолданештском районе находится всего в 92 километрах от Кишинева. Расположено оно в красивом месте, на берегу реки Рэут, вблизи от скал и прекрасных видов на долину.

Виорел Фурдуй
© Sputnik / Mihai Caraus
Фурдуй: многие села в Молдове вымирают, на это есть причины
Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас село находится в запустении. Многие уехали за границу на заработки, а кто-то перебрался из умирающего села в другие населенные пункты.

Теперь руины и обветшалые заброшенные дома для этого населенного пункта стали нормой. Одичавшие сады, обрушившиеся колодцы — вот и все, что ожидает здесь путешественника.

Тут все еще живут 12 человек, которые надеются на лучшие времена. Однако уверенности в том, что такие времена настанут, не чувствуется в их рассказах о родном селе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Узнай Молдову! (388)

По теме

Фото: экзотические землянки села Рогожень могут стать туристическим мемом
Музей под открытым небом: село Рогожень может стать туристическим объектом
Теги:
село


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Французская модель Матильда Шаруэ представляет коллекцию итальянского дизайнера Sofia Crociani на Paris Haute Couture Fashion Week
Модные тренды сезона 2021: дизайнеры представили новинки в Париже
Counter-Strike по-молдавски: подготовка бойцов Fulger
Counter-Strike по-молдавски: подготовка бойцов Fulger – видео
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться