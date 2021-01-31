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Самые яркие фото недели: от протестов до косплей-моделей

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© AP Photo / Giovanni Auletta
Швейцарский горнолыжник Урс Криенбюль во время падения на соревнованиях по скоростному спуску на горных лыжах среди мужчин на этапе Кубка мира по скоростному спуску в Кицбюэле, Австрия.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1e/33438601.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210131/33440092/best-photo-of-the-week.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, какими событиями запомнилась минувшая семидневка в разных странах мира.

Прошедшая неделя была богата на события, как в политике, так и в социальной и культурной сферах.

В этой подборке вы найдете самые яркие фотографии с протестных акций в разных государствах, кадры модных показов и невероятные спортивные трюки.

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