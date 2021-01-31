Самые яркие фото недели: от протестов до косплей-моделей

Смотрите в фотоленте Sputnik, какими событиями запомнилась минувшая семидневка в разных странах мира.

Прошедшая неделя была богата на события, как в политике, так и в социальной и культурной сферах.

В этой подборке вы найдете самые яркие фотографии с протестных акций в разных государствах, кадры модных показов и невероятные спортивные трюки.

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