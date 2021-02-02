Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, копии каких известных на весь мир архитектурных сооружений можно встретить в города Сорока на севере республики.

Большой театр в Москве, базилика Святого Петра в Ватикане, Капитолий в Вашингтоне… Все эти известные на весь мир архитектурные сооружения можно встретить на Холме ромов в молдавском городе Сорока. Естественно, в виде копий и, разумеется, совсем в других масштабах. Этот район стал настоящей туристической достопримечательностью как для иностранцев, так и для жителей республики. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как выглядят дома, в которые ромы вложили миллионы.

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