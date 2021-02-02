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Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках

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  • Практически у каждого дворца на Холме ромов в Сороках есть во дворе сарай. В этих маленьких домиках и живут ромы, потому что они не могут содержать построенные ими замки
  • Этот дом строится с 1990 года. Даже владелец уже не знает, сколько миллионов он вложил в этот проект
  • Дома на Холме ромов – это настоящие дворцы, площадь которых превышает 700 квадратных метров
  • Ромы утверждают, что для них очень важен внешний вид их домов, а не то, что внутри.
  • Жилой дом, который имитирует Большой театр в Москве.
  • Порядка 90% ромов, которые возвели дворцы нахолме, закрыли свои дома на замки и уехали за границу.
  • Большинство из них уехали в Россию, Казахстан, где купили или построили другие дома
  • Большая часть домов на Холме ромов не заселены и не достроены.
  • Это здание построено в 1980 году. Имена владельцев Некулай и Макуля выбиты на фасаде дома
  • Источники Sputnik сообщили, что самый дорогой дом на Холме ромов стоит более миллиона евро. Здание на этой фотографии намного скромнее
  • Дом барона молдавских ромов Артура Чераря. Здание построено из красного кирпича. Одна из комнат в доме отведена для внушительной коллекции керамических и фарфоровых изделий
  • Копия Капитолия в Вашингтоне
  • На Холме ромов насчитывается порядка 500 помпезных домов
© Sputnik / Mihai Caraus
Практически у каждого дворца на Холме ромов в Сороках есть во дворе сарай. В этих маленьких домиках и живут ромы, потому что они не могут содержать построенные ими замки.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1b/33392771.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210202/33400477/photo-kvartal-pustota-dvortsov-v-Moldove-samye-neobychnye-doma-romov-v-Sorokakh.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, копии каких известных на весь мир архитектурных сооружений можно встретить в города Сорока на севере республики.

Большой театр в Москве, базилика Святого Петра в Ватикане, Капитолий в Вашингтоне… Все эти известные на весь мир архитектурные сооружения можно встретить на Холме ромов в молдавском городе Сорока. Естественно, в виде копий и, разумеется, совсем в других масштабах. Этот район стал настоящей туристической достопримечательностью как для иностранцев, так и для жителей республики. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как выглядят дома, в которые ромы вложили миллионы.

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Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
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