Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей

Знаменитый венецианский карнавал в Италии в нынешнем году будет без туристов, сократится и срок его проведения.

На протяжении многих лет Венецианский карнавал был одним из самых посещаемых в мире, ежегодно в город на воде приезжали более полумиллиона туристов из разных стран. Они могли не только посмотреть на это всемирно известное веселье, но и принять в нем участие вживую.

В 2021-м из-за пандемии коронавируса это будет невозможно, так как шоу пройдет в онлайн-формате - в соцсетях, его продолжительность сократят вдвое. Мероприятия состоятся 6-7 и 11-16 февраля, а завершится карнавал по традиции в Жирный вторник, который выпадает на 16 февраля.

О грустной предкарнавальной Венеции - в фотоленте Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova