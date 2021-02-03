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Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (17)
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  • Карнавальные маски в магазине в Венеции: 2021-й год стал для праздника совсем не веселым.
  • Пустая площадь Санкт-Марко в Венеции
  • Мастер в маске собственного производства в Венеции.
  • Гондольер в Венеции.
  • Мастер работает в мастерской в Венеции
  • Женщина походит мимо витрины с карнавальными масками в Венеции
  • Мастер готовит маску в виде вируса COVID-19 в Венеции.
  • Птицы над каналом в Венеции.
  • Карнавальные маски в мастерской художника в Венеции
  • Мужчина в маске в ожидании парома в Венеции.
© AP Photo / Antonio Calanni
Карнавальные маски в магазине в Венеции: 2021-й год стал для праздника совсем не веселым.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/02/33469223.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210203/33469815/Foto-carnival-pal-zertvoi-covid-19-venice-ne-jdet-gostey.html

Знаменитый венецианский карнавал в Италии в нынешнем году будет без туристов, сократится и срок его проведения.

На протяжении многих лет Венецианский карнавал был одним из самых посещаемых в мире, ежегодно в город на воде приезжали более полумиллиона туристов из разных стран. Они могли не только посмотреть на это всемирно известное веселье, но и принять в нем участие вживую.

В 2021-м из-за пандемии коронавируса это будет невозможно, так как шоу пройдет в онлайн-формате - в соцсетях, его продолжительность сократят вдвое. Мероприятия состоятся 6-7 и 11-16 февраля, а завершится карнавал по традиции в Жирный вторник, который выпадает на 16 февраля.

О грустной предкарнавальной Венеции - в фотоленте Sputnik.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (17)


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