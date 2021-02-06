Фото - Подготовка к встрече Нового года во Вьетнаме

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Жители Ханоя готовятся к встрече Нового года по лунному календарю, праздник наступает через 6 дней.
Жители вьетнамской столицы готовятся к встрече главного праздника – Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на 12 февраля. Традиционно на центральных улицах Вьетнама продаются всевозможные украшения для дома и красочные цветы.
Краски и настроение предстоящего праздника - в нашей фотоленте.
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