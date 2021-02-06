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Фото - Подготовка к встрече Нового года во Вьетнаме

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© Sputnik / Taras Ivanov
В 2021 году праздник выпадает на 12 февраля.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210206/33514546/foto-podgotovka-k-vstreche-novogo-goda-vo-vietnam.html

Жители Ханоя готовятся к встрече Нового года по лунному календарю, праздник наступает через 6 дней.

Жители вьетнамской столицы готовятся к встрече главного праздника – Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на 12 февраля. Традиционно на центральных улицах Вьетнама продаются всевозможные украшения для дома и красочные цветы.

Краски и настроение предстоящего праздника - в нашей фотоленте.

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