Фото - Школа милосердия: прогулки собак-инвалидов в тайском приюте

Приют, управляемый фондом The Man That Rescues Dogs ("Человек, который спасает собак"), был основан уроженцем Швеции в провинции Чонбури в 2002 году. Основатель был настолько встревожен плохим состоянием бездомных животных, что начал ухаживать за ними после работы. В приют попадают животные, ставшие инвалидами вследствие аварии или перенесенных болезней.
Однако будущее детища сердобольного мецената сейчас под вопросом, так как пандемия коронавируса привела к падению пожертвований на 40% и уменьшению количества иностранных посетителей.
Фотограф поймал в объектив собак-инвалидов, которые благодаря особым приспособлениям для передвижения наслаждаются ежедневной прогулкой.
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