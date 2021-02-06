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Фото - Школа милосердия: прогулки собак-инвалидов в тайском приюте

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© REUTERS / Athit Perawongmetha
Собаки-инвалиды во время прогулки в фонде The Man That Rescues Dogs Foundation в Чонбури, Таиланд.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/06/33514647.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210206/33515360/foto-shkola-miloserdiya-progulki-sobak-invalidov-v-tayskom-priyute.html

Приют ежедневно тратит более 1300 долларов на содержание свыше 600 собак и кормление еще 350 уличных животных. Волонтеры ухаживают за парализованными собаками и собаками-инвалидами.

Приют, управляемый фондом The Man That Rescues Dogs ("Человек, который спасает собак"), был основан уроженцем Швеции в провинции Чонбури в 2002 году. Основатель был настолько встревожен плохим состоянием бездомных животных, что начал ухаживать за ними после работы. В приют попадают животные, ставшие инвалидами вследствие аварии или перенесенных болезней.

Однако будущее детища сердобольного мецената сейчас под вопросом, так как пандемия коронавируса привела к падению пожертвований на 40% и уменьшению количества иностранных посетителей.

Фотограф поймал в объектив собак-инвалидов, которые благодаря особым приспособлениям для передвижения наслаждаются ежедневной прогулкой. 

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