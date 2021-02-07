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Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы

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  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
  • Советские мозаики Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
Советские мозаики Кишинева: подземный переход у офисного здания "Кентфорд".
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/05/33502446.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210207/33503235/foto-legenda-o-chisinau-sovetskiye-mozaiki-stolitsy.html

Мозаики советского периода в молдавской столице - неизменная часть ее культурного наследия, вне зависимости от того, насколько они удачны с художественной точки зрения.

В Кишиневе около 40 мозаик - все они созданы в советский период, многие содержат идеологический посыл того времени. Правда в том, что почти каждая из мозаик в столице пребывает в плачевном состоянии, так как все они оставались без внимания в течение десятилетий.

Как выглядят эти когда-то прекрасные творения сейчас - в нашей фотоленте. 

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Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
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