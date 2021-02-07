Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы

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Мозаики советского периода в молдавской столице - неизменная часть ее культурного наследия, вне зависимости от того, насколько они удачны с художественной точки зрения.
В Кишиневе около 40 мозаик - все они созданы в советский период, многие содержат идеологический посыл того времени. Правда в том, что почти каждая из мозаик в столице пребывает в плачевном состоянии, так как все они оставались без внимания в течение десятилетий.
Как выглядят эти когда-то прекрасные творения сейчас - в нашей фотоленте.
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