Фото - День зимних видов спорта в России

В воскресенье в России отмечается День зимних видов спорта: учитывая климатические особенности страны, праздник этот совсем не случайный.

Однако праздновать его начали не так давно - в 2015 году, а вот дата 7 февраля была выбрана не случайно.

Об идее учреждения Дня зимних видов спорта и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, который в те годы возглавлял Олимпийский комитет России. Праздник был приурочен к годовщине открытия XXII зимних Олимпийских игр, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей страны.

Празднику спорта и зимы посвящена эта фотолента.

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