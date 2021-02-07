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Фото - День зимних видов спорта в России

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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Участница фестиваля "Grelka fest" на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/06/33515461.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210207/33516363/foto-den-zimnikh-vidov-sporta-v-rossii.html

В воскресенье в России отмечается День зимних видов спорта: учитывая климатические особенности страны, праздник этот совсем не случайный.

Однако праздновать его начали не так давно - в 2015 году, а вот дата 7 февраля была выбрана не случайно.

Об идее учреждения Дня зимних видов спорта и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, который в те годы возглавлял Олимпийский комитет России. Праздник был приурочен к годовщине открытия XXII зимних Олимпийских игр, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей страны. 

Празднику спорта и зимы посвящена эта фотолента.

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