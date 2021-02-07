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Фото - Мур-мур, еда, игра: котокафе в Красноярске

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© Sputnik / Ilya Naymushin
Здесь каждому двуногому обязательно прописан которелакс.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210207/33518176/foto-mur-mur-eda-igra-kotokafe-v-krasnoyarske.html

"Кис-Кис" - так назвали свое детище владельцы котокафе в этом крупном сибирском городе, и, судя по всему, отбоя от клиентов нет.

Один день с усатыми и не всегда полосатыми "атрибутами" кафе в Красноярске провел профессиональный фотограф: все прекрасное и пушистое, что попало в его объектив, - в нашей фотоленте. Позвольте себе антистресс! И печеньки.

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