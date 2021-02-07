Фото - Мур-мур, еда, игра: котокафе в Красноярске

"Кис-Кис" - так назвали свое детище владельцы котокафе в этом крупном сибирском городе, и, судя по всему, отбоя от клиентов нет.

Один день с усатыми и не всегда полосатыми "атрибутами" кафе в Красноярске провел профессиональный фотограф: все прекрасное и пушистое, что попало в его объектив, - в нашей фотоленте. Позвольте себе антистресс! И печеньки.

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