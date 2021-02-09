Жизнь как в кино: романтические герои на все времена - фото

Сборник фильмов, после просмотра которых влюбленные признаются друг другу в чувствах и преподносят подарки. Самое время вспомнить эти картины, ведь скоро 14 февраля.

Романтические фильмы пользовались и будут пользоваться популярностью всегда. Поэтому мы решили напомнить о самых романтичных фильмах про любовь. В этой фотоподборке вы найдете кадры как классики кинематографа, так и кинолент, которые вот-вот станут таковыми. Их объединяет главная сюжетная линия - любовь.

А для истинной любви нет преград. Поэтому эти фильмы можно смотреть всегда. А сейчас точно самое время - ведь День всех влюбленных не за горами.

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