Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив

Всемирно известный конкурс Sony World Photography Awards профессионалы и любители фотографии считают для себя одним из важнейших событий.
Представленные на суд жюри фотоработы дают широкое представление о тенденциях и направлениях современной фотографии.
Конкурс является для начинающих и известных фотографов возможностью продемонстрировать свои работы на мировом уровне. Он разделен на 5 номинаций, в том числе - National Awards: премия, которой награждается местный талант.
Самые интересные работы фотохудожников мира - в нашей ленте.
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