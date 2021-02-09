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Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив

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Снимок Masquerade III фотографа Mireia Vilaplana, победивший в номинации National Awards (Испания) конкурса 2021 Sony World Photography Awards.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210209/33550604/photo-chelovek-i-mir-zhizn-skvoz-obyektiv.html

Жюри конкурса фотографии Sony World Photography Awards 2021 определило победителей, в том числе в номинации National Awards.

Всемирно известный конкурс Sony World Photography Awards профессионалы и любители фотографии считают для себя одним из важнейших событий.

Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
© Photo : Gabriele Micalizzi / Sergio Ferreira Ruiz
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
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Представленные на суд жюри фотоработы дают широкое представление о тенденциях и направлениях современной фотографии. 

Конкурс является для начинающих и известных фотографов возможностью продемонстрировать свои работы на мировом уровне. Он разделен на 5 номинаций, в том числе - National Awards: премия, которой награждается местный талант.

Самые интересные работы фотохудожников мира - в нашей ленте.

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