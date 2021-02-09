Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив

Жюри конкурса фотографии Sony World Photography Awards 2021 определило победителей, в том числе в номинации National Awards.

Всемирно известный конкурс Sony World Photography Awards профессионалы и любители фотографии считают для себя одним из важнейших событий.

Представленные на суд жюри фотоработы дают широкое представление о тенденциях и направлениях современной фотографии.

Конкурс является для начинающих и известных фотографов возможностью продемонстрировать свои работы на мировом уровне. Он разделен на 5 номинаций, в том числе - National Awards: премия, которой награждается местный талант.

Самые интересные работы фотохудожников мира - в нашей ленте.

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