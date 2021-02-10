Фото: Библейская жизнь – пожилая немка обосновалась среди египетских песков

Ей было 54, когда она предпочла покой и уединение достижениям цивилизации.
Женщина впервые посетил Египет более 30 лет назад – и сразу влюбилась в спокойствие и величие пустыни, которая составляет почти половину территории страны.
В 2004 году она купил большой участок земли в Бир-эль-Джабале, рядом с оазисом Дахла. Он расположен в ливийской пустыне, в 700 км от Каира и в 350 км к западу от долины Нила.
В округе 17 деревень с населением 70 000 человек. Там же есть небольшой аэропорт.
Немка построила себе дом в бедуинском стиле. Всю прелесть подобного существования она поняла, когда мир потрясла пандемия коронавируса.
Фридель живет в абсолютной гармонии с природой и ни в коей мере не жалеет о своем решении.
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