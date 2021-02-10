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Фото: Библейская жизнь – пожилая немка обосновалась среди египетских песков

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© AFP 2020 / Khaled Desouki
Фридель Браун на плоской крыше своего дома.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210210/33551252/bibleiskaia-jizni-pojilaia-nemka-jivet-v-bezliudnom-oazise.html

Фридель Браун поселилась в сердце пустыни, вдали от людей и шума больших городов примерно 17 лет назад.

Ей было 54, когда она предпочла покой и уединение достижениям цивилизации.

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© Ruptly
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Женщина впервые посетил Египет более 30 лет назад – и сразу влюбилась в спокойствие и величие пустыни, которая составляет почти половину территории страны.

В 2004 году она купил большой участок земли в Бир-эль-Джабале, рядом с оазисом Дахла. Он расположен в ливийской пустыне, в 700 км от Каира и в 350 км к западу от долины Нила.

В округе 17 деревень с населением 70 000 человек. Там же есть небольшой аэропорт.

Немка построила себе дом в бедуинском стиле. Всю прелесть подобного существования она поняла, когда мир потрясла пандемия коронавируса.

Фридель живет в абсолютной гармонии с природой и ни в коей мере не жалеет о своем решении.

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