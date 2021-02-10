Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые

Дань памяти великому поэту, прожившему в нашем крае около трех лет, Дом-музей А. С. Пушкина отдает открытием выставки, озаглавленной словами из его знаменитого стихотворения "Памятник".
На выставке впервые одновременно представлены две посмертные маски поэта – бронзовая и гипсовая. Известно, что по инициативе Василия Жуковского в день смерти поэта была снята посмертная маска мастером-литейщиком Полиевктом Балиным под присмотром скульптора Самуила-Фридриха Гальберга.
По снятой форме будет выполнено 15 гипсовых отливов, которые Жуковский распределит между родными и близкими. До наших дней достоверно дошли только четыре из них.
По словам сотрудников музея, посетителям наверняка будет интересно видеть, как разный материал, из которого изготавливались отливки, меняет восприятие самой маски.
"Предлагаем сравнить ощущения с бронзовой копией маски, которую в 1997 году передал музею художник Дмитрий Пейчев. Обязательно при входе в музей обратите внимание и на копию бюста поэта по оригиналу Джованни Витали, который создавался с использованием посмертной маски", - говорят они.
Особый экспонат выставки - подлинный дуэльный шомпольный пистолет начала ХIХ века, ствол которого выполнен из дамасской стали. Это грозное дуэльное оружие до сих пор вызывает не только любопытство, но и ощущение смертельного холода.
"Эти книги ХIХ века – первые свидетельства перехода Пушкина в бессмертие. Отдельный интерес заслуживает и представленное в экспозиции "Подлинное судное дело". Это издание 1900 года", – отмечают сотрудники музея.
Выставка продлится до конца февраля.
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