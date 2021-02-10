Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые

В День памяти Александра Пушкина, который во всем мире отмечают 10 февраля, в музейном комплексе открылась выставка "Нет, весь я не умру…", посвященная поэту.

Дань памяти великому поэту, прожившему в нашем крае около трех лет, Дом-музей А. С. Пушкина отдает открытием выставки, озаглавленной словами из его знаменитого стихотворения "Памятник".

На выставке впервые одновременно представлены две посмертные маски поэта – бронзовая и гипсовая. Известно, что по инициативе Василия Жуковского в день смерти поэта была снята посмертная маска мастером-литейщиком Полиевктом Балиным под присмотром скульптора Самуила-Фридриха Гальберга.

По снятой форме будет выполнено 15 гипсовых отливов, которые Жуковский распределит между родными и близкими. До наших дней достоверно дошли только четыре из них.

"Зато А. Ф. Отто-Онегин в 1898 году снял копии с маски из своей знаменитой Пушкинской коллекции и прислал в Россию комплект этих воспроизведений. Не исключено, что наша гипсовая маска из их числа", – пояснили в Доме-музее А. С. Пушкина.

По словам сотрудников музея, посетителям наверняка будет интересно видеть, как разный материал, из которого изготавливались отливки, меняет восприятие самой маски.

"Предлагаем сравнить ощущения с бронзовой копией маски, которую в 1997 году передал музею художник Дмитрий Пейчев. Обязательно при входе в музей обратите внимание и на копию бюста поэта по оригиналу Джованни Витали, который создавался с использованием посмертной маски", - говорят они.

Особый экспонат выставки - подлинный дуэльный шомпольный пистолет начала ХIХ века, ствол которого выполнен из дамасской стали. Это грозное дуэльное оружие до сих пор вызывает не только любопытство, но и ощущение смертельного холода.

Только после смерти поэта открылось, что Пушкин ушел на пике своего гения, а множество его работ еще никто не видел. Посмертное собрание его сочинений 1838 года, один том из которого можно видеть на выставке, не просто открытие, но и повод для новых открытий, свидетельствует Модест Гофман в своей маленькой брошюре.

"Эти книги ХIХ века – первые свидетельства перехода Пушкина в бессмертие. Отдельный интерес заслуживает и представленное в экспозиции "Подлинное судное дело". Это издание 1900 года", – отмечают сотрудники музея.

Выставка продлится до конца февраля.

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