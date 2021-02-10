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Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые

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  • Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году в день смерти поэта – 10 февраля.
  • Это нетронутый оазис старины. И только благодаря тому, что здесь был Пушкин, сохранился участок территории, где можно увидеть Кишинев двухсотлетней давности.
  • Музейный комплекс включает в себя несколько зданий.
  • В том числе и Домик Пушкина, где останавливался поэт во время своего пребывания в Кишиневе.
  • В прошлом году, несмотря на пандемию, здесь прошла историческая реконструкция каркаса и кровли Домика, после которой специалисты смогли научно подтвердить, что конструкция оригинальная и соответствует пушкинской эпохе.
  • В День памяти А. С. Пушкина в музейном комплексе открылась выставка Нет, весь я не умру…, посвященная поэту.
  • На выставке впервые одновременно представлены две посмертные маски поэта. Это гипсовая...
  • ...а это – бронзовая.
  • Сотрудники музея говорят, что стоит обратить внимание и на копию бюста поэта по оригиналу Джованни Витали. Ведь он создавался с использованием посмертной маски.
  • А это еще одни ценные экспонаты выставки - издание 1900 года Подлинное судное дело и подлинный дуэльный шомпольный пистолет начала ХIХ века, ствол которого выполнен из дамасской стали.
  • И вот та самая брошюрка пушкиниста Модеста Гофмана.
© Sputnik / Mihai Caraus
Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году в день смерти поэта – 10 февраля.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/09/33556382.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210210/33557824/tri-raritetnykh-eksponata-predstavleno-na-vystavke-v-dome-muzee-a-s-pushkina.html

В День памяти Александра Пушкина, который во всем мире отмечают 10 февраля, в музейном комплексе открылась выставка "Нет, весь я не умру…", посвященная поэту.

Дань памяти великому поэту, прожившему в нашем крае около трех лет, Дом-музей А. С. Пушкина отдает открытием выставки, озаглавленной словами из его знаменитого стихотворения "Памятник".        

На выставке впервые одновременно представлены две посмертные маски поэта – бронзовая и гипсовая. Известно, что по инициативе Василия Жуковского в день смерти поэта была снята посмертная маска мастером-литейщиком Полиевктом Балиным под присмотром скульптора Самуила-Фридриха Гальберга.

По снятой форме будет выполнено 15 гипсовых отливов, которые Жуковский распределит между родными и близкими. До наших дней достоверно дошли только четыре из них.

Возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина ко дню смерти поэта
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове вспоминают Пушкина и несут цветы к памятнику поэта
"Зато А. Ф. Отто-Онегин в 1898 году снял копии с маски из своей знаменитой Пушкинской коллекции и прислал в Россию комплект этих воспроизведений. Не исключено, что наша гипсовая маска из их числа", – пояснили в Доме-музее А. С. Пушкина.

По словам сотрудников музея, посетителям наверняка будет интересно видеть, как разный материал, из которого изготавливались отливки, меняет восприятие самой маски.

"Предлагаем сравнить ощущения с бронзовой копией маски, которую в 1997 году передал музею художник Дмитрий Пейчев. Обязательно при входе в музей обратите внимание и на копию бюста поэта по оригиналу Джованни Витали, который создавался с использованием посмертной маски", - говорят они.

Особый экспонат выставки - подлинный дуэльный шомпольный пистолет начала ХIХ века, ствол которого выполнен из дамасской стали. Это грозное дуэльное оружие до сих пор вызывает не только любопытство, но и ощущение смертельного холода.   

Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе
Только после смерти поэта открылось, что Пушкин ушел на пике своего гения, а множество его работ еще никто не видел. Посмертное собрание его сочинений 1838 года, один том из которого можно видеть на выставке, не просто открытие, но и повод для новых открытий, свидетельствует Модест Гофман в своей маленькой брошюре.

"Эти книги ХIХ века – первые свидетельства перехода Пушкина в бессмертие. Отдельный интерес заслуживает и представленное в экспозиции "Подлинное судное дело". Это издание 1900 года", – отмечают сотрудники музея.

Выставка продлится до конца февраля.

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Теги:
дом-музей Пушкина, Пушкин, А.С. Пушкин


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