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Бразильский карнавал - 2021 отменили: заготовленные декорации остались без дела

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (81)
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  • Decorațiile platformelor mobile într-un atelier din Rio de Janeiro, 9 februarie 2021
  • Decorațiile platformelor mobile într-un atelier din Rio de Janeiro, 9 februarie 2021
  • Decorațiile platformelor mobile într-un atelier din Rio de Janeiro, 9 februarie 2021
  • Platformă mobilă pentru carnaval într-un atelier din Rio de Janeiro
  • Decorațiile platformelor mobile într-un atelier din Rio de Janeiro, 9 februarie 2021
  • Decorațiile platformelor mobile într-un atelier din Rio de Janeiro, 9 februarie 2021
  • Decorațiile platformelor mobile într-un atelier din Rio de Janeiro, 9 februarie 2021
  • Decorațiile platformelor mobile într-un atelier din Rio de Janeiro, 9 februarie 2021
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Декорации передвижных карнавальных платформ в мастерской.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0a/33575719.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210210/33576197/karnaval--brailia-omenili-dekoratsii-bez-dela.html

Власти Рио-де-Жанейро объявили, что традиционный праздник в этом году не состоится из-за пандемии.

Мэр мегаполиса Эдуардо Паес обнародовал решение властей отказаться от празднования знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии.

"Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и осознаю экономическое значение этого культурного события для нашего города. Однако сегодня я считаю безумием организовывать карнавал в июле", – написал он в Twitter.

В сентябре 2020 года руководство Независимой лиги школ самбы в Рио-де-Жанейро, отвечающей за организацию карнавала, заявило, что праздник, традиционно отмечаемый в феврале, накануне Великого католического поста, не состоится. При этом не исключалась возможность его переноса на другой срок. Теперь от этой идеи решено отказаться.

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© AP Photo / Antonio Calanni
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Ситуация усложнилась из-за того, что все школы, кроме Primeira de Mangueira, не имеют средств для подготовки презентаций.

В прошлом году титул чемпиона, победителя карнавала в Рио-де-Жанейро завоевала известная школа самбы Unidos do Viradouro.

По данным сайта WorldMeter, Бразилия входит в тройку стран с самой опасной эпидемиологической ситуацией. С начала пандемии COVID-19 в стране выявлено 8,7 миллиона случаев заболевания, 214,5 тысячи пациентов умерли, 7,6 миллиона человек выздоровели.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (81)

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