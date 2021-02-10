Бразильский карнавал - 2021 отменили: заготовленные декорации остались без дела

Власти Рио-де-Жанейро объявили, что традиционный праздник в этом году не состоится из-за пандемии.

Мэр мегаполиса Эдуардо Паес обнародовал решение властей отказаться от празднования знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии.

"Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и осознаю экономическое значение этого культурного события для нашего города. Однако сегодня я считаю безумием организовывать карнавал в июле", – написал он в Twitter.

В сентябре 2020 года руководство Независимой лиги школ самбы в Рио-де-Жанейро, отвечающей за организацию карнавала, заявило, что праздник, традиционно отмечаемый в феврале, накануне Великого католического поста, не состоится. При этом не исключалась возможность его переноса на другой срок. Теперь от этой идеи решено отказаться.

Ситуация усложнилась из-за того, что все школы, кроме Primeira de Mangueira, не имеют средств для подготовки презентаций.

В прошлом году титул чемпиона, победителя карнавала в Рио-де-Жанейро завоевала известная школа самбы Unidos do Viradouro.

По данным сайта WorldMeter, Бразилия входит в тройку стран с самой опасной эпидемиологической ситуацией. С начала пандемии COVID-19 в стране выявлено 8,7 миллиона случаев заболевания, 214,5 тысячи пациентов умерли, 7,6 миллиона человек выздоровели.

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