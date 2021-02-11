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Шорт-лист номинантов на "Оскар": иностранные фильмы

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"Еще по одной" - одна из эмоциональных сцен.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210211/33575625.html

Американская киноакадемия опубликовала короткий список претендующих на престижную награду работ, созданных зарубежными мастерами экрана.

За звание "Лучший документальный фильм" может побороться лента российского режиссера Виктора Косаковского "Гунда" – картина, описывающая жизнь животных на норвежской ферме. Фильм посвящен красоте животного мира и проповедует вегетарианство. Одним из исполнительных продюсеров выступил недавний лауреат "Оскара" популярный голливудский актер Хоакин Феникс – известный экоактивист и защитник прав животных.

Политкорректный Оскар
The Associated Press
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Также в короткий список в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" вошла драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", повествующая о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград.

Это уже третий фильм Кончаловского, который выдвигается на премию "Оскар". В 2016-м в шорт-лист награждения попала его лента "Рай", в 2002-м – "Дом дураков". 

В обе упомянутые номинации также включен фильм румынского режиссера Александра Нанэу Colectiv. Это документальное расследование пожара, произошедшего в бухарестском ночном клубе в октябре 2015 года. В центре сюжета – группа журналистов-расследователей в их нелегком путешествии по раскрытию фактов мошенничества, коррупции и недобросовестного управления в сфере общественного здравоохранения. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Он получил признание критиков и был высоко оценен Национальным обществом кинокритиков (National Society of Film Critics).

Об этих и других фильмах, претендующих на "Оскар" – наша фотолента.

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