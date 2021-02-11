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Фото: Застывшие во льду - погодные аномалии в разных странах

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© REUTERS / John Sibley
Покрытая льдом статуя на Трафальгарской площади в Лондоне.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33591774.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210211/33592372/zima-tlntlivyi-zodcii-photo.html

Кто-то жаловался, что зима припозднилась, Нет, она просто собиралась с силами, чтобы предстать перед нами суровой и прекрасной.

И продемонстрировать свои креативные возможности.

Зимний закат в Кишиневе
© Sputnik
Ах, эта зима: как ты сводишь нас с ума - красивые фото снежного Кишинева!

Материалы - снег и лед.

Инструменты - ветер и игра температур.

Этот нехитрый набор открывает безграничные возможности для творчества.

Зимний пленэр - в нашей фотоленте.

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Покрытая льдом статуя на Трафальгарской площади в Лондоне.
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