Фото: Застывшие во льду - погодные аномалии в разных странах

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Кто-то жаловался, что зима припозднилась, Нет, она просто собиралась с силами, чтобы предстать перед нами суровой и прекрасной.
И продемонстрировать свои креативные возможности.
Материалы - снег и лед.
Инструменты - ветер и игра температур.
Этот нехитрый набор открывает безграничные возможности для творчества.
Зимний пленэр - в нашей фотоленте.
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