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Фото: Белая сказка и вкусные калитки – чем может удивить зимняя Карелия

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© Sputnik / Igor Podgornyi
Туристы у водопада Кивач на реке Суна, на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33592612.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210212/33593390/belaya-skazka-karelia-zimoi-photo.html

Национальные парки северного края готовы к приему гостей даже зимой, когда добраться к ним можно только вертолетом или вездеходом на воздушной подушке.

Карелия не даром является одним из самых популярных туристических маршрутов в России.

В Кишинев наконец-то пришла зима: город снова примеряет белую шубку.
© Sputnik / A. KIRIAK
Белая зима: как выглядит заснеженная столица Молдовы
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Этот край – одно из красивейших мест на Земле, причем прекрасен он в любое время года. Даже зимой поток приезжающих не иссякает. Кто-то добирается сюда, чтобы полюбоваться северным сиянием, кто-то – заняться экстремальными видами спорта, да и просто отведать уникальной местной кухни.

Единственный минус – все же холодно, но есть и плюс – никаких комаров, которых здесь так много летом.

Полюбуйтесь и вы карельской зимней сказкой в фотоленте Sputnik.

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