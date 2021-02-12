Фото: Белая сказка и вкусные калитки – чем может удивить зимняя Карелия

Национальные парки северного края готовы к приему гостей даже зимой, когда добраться к ним можно только вертолетом или вездеходом на воздушной подушке.

Карелия не даром является одним из самых популярных туристических маршрутов в России.

Этот край – одно из красивейших мест на Земле, причем прекрасен он в любое время года. Даже зимой поток приезжающих не иссякает. Кто-то добирается сюда, чтобы полюбоваться северным сиянием, кто-то – заняться экстремальными видами спорта, да и просто отведать уникальной местной кухни.

Единственный минус – все же холодно, но есть и плюс – никаких комаров, которых здесь так много летом.

Полюбуйтесь и вы карельской зимней сказкой в фотоленте Sputnik.

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