Празднование лунного Нового года в мире

Перейден рубеж лет по восточному, лунному календарю. Сегодня, 12 февраля 2021 года, наступил Год Быка, который, помимо "тугоплавкого", характеризуют и другими эпитетами: Белый, Золотой.
Продлится он не 365 дней, как принято в Европе, а до 30 января 2022 года.
Бык занимает второе порядковое место в китайском зодиаке. Двенадцать его животных чередуются таким образом: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.
Восточное летоисчисление основано на 12-летнем лунном цикле, который стал "раскручиваться" в очередной раз в прошлом году. Со многими "нескладушками" (скажем так), свойственными любому началу.
Железный Бык, однако, обещает быть более покладистым, добрым, человеколюбивым, чем его предшественница из отряда грызунов.
Его любимые цвета: белый, желтый, зеленый. Цифры-фавориты: 1, 4. Счастливые цветы: тюльпаны, ипомея, цветок персика.
Приход Нового года по восточному календарю с радостью и надеждой на лучшие времена встретили во многих странах мира.
Подробности - в нашей фотоленте.
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