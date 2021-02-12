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Празднование лунного Нового года в мире

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© AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha
Веред, на праздник! Китайский квартал в Бангкоке в преддверии наступления лунного Нового года.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210212/33601321/god-byka-prihod-pradnovanie-photo.html

Прощай, зубастая Железная Крыса, здравствуй, долгожданный сменщик - симпатичный и многообещающий Металлический Бык!

Перейден рубеж лет по восточному, лунному календарю. Сегодня, 12 февраля 2021 года, наступил Год Быка, который, помимо "тугоплавкого", характеризуют и другими эпитетами: Белый, Золотой.

Знаки Зодиака.
© CC0 / Pixabay / PIRO4D
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Продлится он не 365 дней, как принято в Европе, а до 30 января 2022 года.

Бык занимает второе порядковое место в китайском зодиаке. Двенадцать его животных чередуются таким образом: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Восточное летоисчисление основано на 12-летнем лунном цикле, который стал "раскручиваться" в очередной раз в прошлом году. Со многими "нескладушками" (скажем так), свойственными любому началу.

Железный Бык, однако, обещает быть более покладистым, добрым, человеколюбивым, чем его предшественница из отряда грызунов.

Его любимые цвета: белый, желтый, зеленый. Цифры-фавориты: 1, 4. Счастливые цветы: тюльпаны, ипомея, цветок персика.

Приход Нового года по восточному календарю с радостью и надеждой на лучшие времена встретили во многих странах мира. 

Подробности - в нашей фотоленте.

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