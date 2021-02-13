"Цветы влюбленных" дорожают к 14 февраля

Уже с завтрашнего дня молдавские цветоводы призывают нас побаловать своих любимых тюльпанами. В этом году цветы стали дороже, потому что количество производителей уменьшилось, а расходы на содержание теплиц выросли из-за низких температур.

У Георгия Лукицы из села Бардар Яловенского района цветут 5 видов тюльпанов, а также нарциссы. В этом году оптовая цена тюльпанов составляет 10 леев за штуку по сравнению с 8 леями в 2020 году.

Производитель заявляет, что этой зимой температуры ниже, а расходы на обогрев теплицы выше. Он посадил меньше цветов, чтобы успеть продать их вовремя и сохранить свой бизнес.

В цветочных магазинах Кишинева тюльпаны продаются по цене от 23 до 26 леев за штуку.

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