20:16 13 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Фото

"Цветы влюбленных" дорожают к 14 февраля

Получить короткую ссылку
56 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
  • Lalele din Bardar, Ialoveni
© Sputnik / Mihai Caraus
Нарциссы в теплице Георгия Лукицы зацветут в ближайшие дни.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0c/33606762.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210213/33609141/tsvety-vlyublennykh-podorozhayut-k-14-fevralya.html

Уже с завтрашнего дня молдавские цветоводы призывают нас побаловать своих любимых тюльпанами. В этом году цветы стали дороже, потому что количество производителей уменьшилось, а расходы на содержание теплиц выросли из-за низких температур.

У Георгия Лукицы из села Бардар Яловенского района цветут 5 видов тюльпанов, а также нарциссы. В этом году оптовая цена тюльпанов составляет 10 леев за штуку по сравнению с 8 леями в 2020 году.

Производитель заявляет, что этой зимой температуры ниже, а расходы на обогрев теплицы выше. Он посадил меньше цветов, чтобы успеть продать их вовремя и сохранить свой бизнес.

В цветочных магазинах Кишинева тюльпаны продаются по цене от 23 до 26 леев за штуку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"ЯсноПонятно". Что такое любовь?


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Тюльпаны из села Бардар.
"Цветы влюбленных" дорожают к 14 февраля
2520 МВт: мощная энергетика Молдавской ГРЭС.
2520 МВт: мощная энергетика Молдавской ГРЭС
Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
Школы в Молдове: цифры и факты


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться