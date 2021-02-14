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Фото: Японская префектура Фукусима – последствия удара подземной стихии

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© REUTERS / KYODO
Последствия землетрясения в жилом секторе.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0e/33624699.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210214/33625194.html

Два землетрясения магнитудой 7,3 и 5,2 произошли в Японии в эти выходные. По данным Национального метеорологического управления, эпицентр находился на северо-востоке страны.

Первые толчки были зафиксированы накануне в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима. Изначально измеренная Национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

В стране объявили угрозу цунами, но затем это предупреждение было отменено.

Сейсмограф
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
Видео: Два землетрясения: расстояние в тысячи километров, время практически одно

В результате землетрясения около 950 тысяч домов остались без света. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки.

На атомных электростанциях, расположенных в близлежащих районах, значимые инциденты не произошли, подчеркнули представители правительства Японии. 

Число пострадавших в результате первого землетрясения превысило 100 человек, погибших нет.

Позже в Фукусиме зафиксировали повторное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли 18,4 тысячи человек, а также случилась авария на АЭС "Фукусима-1". Представитель Национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года.

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