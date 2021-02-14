Фото: Японская префектура Фукусима – последствия удара подземной стихии

Два землетрясения магнитудой 7,3 и 5,2 произошли в Японии в эти выходные. По данным Национального метеорологического управления, эпицентр находился на северо-востоке страны.

Первые толчки были зафиксированы накануне в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима. Изначально измеренная Национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

В стране объявили угрозу цунами, но затем это предупреждение было отменено.

В результате землетрясения около 950 тысяч домов остались без света. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки.

На атомных электростанциях, расположенных в близлежащих районах, значимые инциденты не произошли, подчеркнули представители правительства Японии.

Число пострадавших в результате первого землетрясения превысило 100 человек, погибших нет.

Позже в Фукусиме зафиксировали повторное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли 18,4 тысячи человек, а также случилась авария на АЭС "Фукусима-1". Представитель Национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года.

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