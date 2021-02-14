День Святого Валентина: фотокалейдоскоп

День Святого Валентина, или День всех влюбленных, – праздник, овеянный любовью и наполненный романтикой.
Под покровительством "небесного патрона" в этот день мужчины и женщины заявляют друг другу о своих чувствах. Торжества, маленькие и большие, происходят практически во всем мире. При этом в каждой из стран наряду с привычными цветами и "валентинками" есть свои особенные "фишки".
В некоторых государствах День всех влюбленных отмечают вовсе не 14 февраля, а в других на эту дату приходится народный праздник, который, впрочем, встречают ничуть с не меньшим размахом.
Где-то в любви признаются при помощи цветного риса, где-то – посланием в форме снежинки. Порой слышится традиционная просьба "будь моей Валентиной", а кое-где в День всех влюбленных поздравления принимают только мужчины.
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