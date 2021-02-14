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День Святого Валентина: фотокалейдоскоп

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© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
Девушка позирует с подушкой в виде сердца в столице Ирана Тегеране.
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Sputnik Молдова
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Как отмечают День всех влюбленных на разных параллелях и меридианах – обычаи и особенности праздника.

День Святого Валентина, или День всех влюбленных, – праздник, овеянный любовью и наполненный романтикой.

Влюбленная пара.
© CC0 / Pixabay / maura24
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Под покровительством "небесного патрона" в этот день мужчины и женщины заявляют друг другу о своих чувствах. Торжества, маленькие и большие, происходят практически во всем мире. При этом в каждой из стран наряду с привычными цветами и "валентинками" есть свои особенные "фишки".

В некоторых государствах День всех влюбленных отмечают вовсе не 14 февраля, а в других на эту дату приходится народный праздник, который, впрочем, встречают ничуть с не меньшим размахом.

Где-то в любви признаются при помощи цветного риса, где-то – посланием в форме снежинки. Порой слышится традиционная просьба "будь моей Валентиной", а кое-где в День всех влюбленных поздравления принимают только мужчины.

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