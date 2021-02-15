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Фото: А снег идет – сильные снегопады в разных странах

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© AP Photo / Giannis Papanikos
Снегопад в Салониках, Греция.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0f/33636540.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210215/33637172/Foto-sneg-idet-silnyye-snegopady-v-raznykh-stranakh.html

Европу и Северную Америку "завалило" снегом, и это застало врасплох коммунальные службы многих городов.

Наступил февраль, и теперь наконец с уверенностью можно сказать, что зима вступила в свои полные права. А все потому, что именно сейчас мощные снегопады пронеслись практически по всем странам Европы и Северной Америки.

Высокий снежный покров установился в Греции и некоторых областях Турции, где снег в принципе редкость. Греция попала под власть "Медеи" – мощного холодного фронта, принесшего сильный снег и понижение температуры до –15 градусов по Цельсию.

Germany: Heavy snowfall covers Berlin landmarks in white blanket
© Ruptly
Видео: На лыжах по Берлину – снегопад в Германии – не помеха любителям спорта

В некоторых районах Стамбула высота снежного покрова достигла 20 сантиметров, а все учебные заведения в городе закрыты до 17 февраля.

Но и в странах, привычных к снежным зимам, высота сугробов впечатляет даже старожилов. В Москве, где, кстати, уже всерьез задумываются о переводе служб доставки с автомобилей на снегоходы, снежный покров вырос до 59 сантиметров, что всего на 1 сантиметр меньше рекорда, зарегистрированного в 1956 году.

Сильный снег застал врасплох и жителей американского Техаса. Из-за обрушившейся на штат бури без света остались более двух миллионов человек.

Но для кого-то такая погода – большая удача. Когда еще доведется пробежать по городским паркам на лыжах?

Смотрите в фотоленте Sputnik, как мир переживает сильные снегопады.

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