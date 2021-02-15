Фото: А снег идет – сильные снегопады в разных странах

Наступил февраль, и теперь наконец с уверенностью можно сказать, что зима вступила в свои полные права. А все потому, что именно сейчас мощные снегопады пронеслись практически по всем странам Европы и Северной Америки.

Высокий снежный покров установился в Греции и некоторых областях Турции, где снег в принципе редкость. Греция попала под власть "Медеи" – мощного холодного фронта, принесшего сильный снег и понижение температуры до –15 градусов по Цельсию.

В некоторых районах Стамбула высота снежного покрова достигла 20 сантиметров, а все учебные заведения в городе закрыты до 17 февраля.

Но и в странах, привычных к снежным зимам, высота сугробов впечатляет даже старожилов. В Москве, где, кстати, уже всерьез задумываются о переводе служб доставки с автомобилей на снегоходы, снежный покров вырос до 59 сантиметров, что всего на 1 сантиметр меньше рекорда, зарегистрированного в 1956 году.

Сильный снег застал врасплох и жителей американского Техаса. Из-за обрушившейся на штат бури без света остались более двух миллионов человек.

Но для кого-то такая погода – большая удача. Когда еще доведется пробежать по городским паркам на лыжах?

Смотрите в фотоленте Sputnik, как мир переживает сильные снегопады.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova