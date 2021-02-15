Фото: Лучше гор могут быть только... льдины

Скалолазание по льду - в Чехии это уже возможно, всему "виной" сильнейшие морозы, каких давно не припомнят старожилы.

Экстремально низкие температуры и снег наблюдаются по всей Европе, в том числе и в Чехии. Глыбы льда сформировались в местечке Бистршице-над-Пернштейнем. Этим не замедлили воспользоваться скалолазы: что вышло из их затеи - в нашей фотоленте.

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