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Фото: Лучше гор могут быть только... льдины

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© REUTERS / David W Cerny
Скалолаз во время подъема по ледяной стене в Бистршице-над-Пернштейнем, Чехия.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0f/33642904.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210215/33643291/Foto-luchshe-gor-mogut-byt-tolko-ldiny.html

Скалолазание по льду - в Чехии это уже возможно, всему "виной" сильнейшие морозы, каких давно не припомнят старожилы.

Экстремально низкие температуры и снег наблюдаются по всей Европе, в том числе и в Чехии. Глыбы льда сформировались в местечке Бистршице-над-Пернштейнем. Этим не замедлили воспользоваться скалолазы: что вышло из их затеи - в нашей фотоленте.

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