Фото: Лучше гор могут быть только... льдины

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0f/33642904.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/photo/20210215/33643291/Foto-luchshe-gor-mogut-byt-tolko-ldiny.html
Скалолазание по льду - в Чехии это уже возможно, всему "виной" сильнейшие морозы, каких давно не припомнят старожилы.
Экстремально низкие температуры и снег наблюдаются по всей Европе, в том числе и в Чехии. Глыбы льда сформировались в местечке Бистршице-над-Пернштейнем. Этим не замедлили воспользоваться скалолазы: что вышло из их затеи - в нашей фотоленте.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova