Фото: 45 лет лидерства – история завода "КамАЗ"

Первый серийный грузовик КамАЗ-5320 сошел с конвейера завода в Набережных Челнах 16 февраля 1976 года.

А начиналась история завода в далеком 1969 году, когда растущая советская промышленность остро ощущала необходимость в большегрузных машинах.

Тогда, одновременно со строительством самого завода был запущен процесс проектирования новой машины. Конструкторы уделили основное внимание не только высокой проходимости, но и комфортабельности, а также ходовым характеристикам разрабатываемых грузовиков.

В результате напряженной работы ведущих специалистов в автомобилестроении 16 февраля 1976 года с конвейера завода в Набережных Челнах сошел первый серийный КамАЗ-5320.

Современная история КамАЗа – это миллионы выпущенных грузовиков, признание дальнобойщиков и военных водителей, многочисленные победы в международном автоспорте.

Узнайте больше об истории уникального автомобиля из фотоленты Sputnik.

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