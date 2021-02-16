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Фото: 45 лет лидерства – история завода "КамАЗ"

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© Sputnik / Shidlovskiy
Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей. Строительство одного из корпусов литейного завода, которое ведет американская фирма "Свинделл дресслер", 1974 год.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0f/33636373.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210216/33636424/foto-45-let-liderstva-istoriya-zavoda-kamaz.html

Первый серийный грузовик КамАЗ-5320 сошел с конвейера завода в Набережных Челнах 16 февраля 1976 года.

А начиналась история завода в далеком 1969 году, когда растущая советская промышленность остро ощущала необходимость в большегрузных машинах.

Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту
© Sputnik
За рулем: Путин проехал на КАМАЗе по Крымскому мосту

Тогда, одновременно со строительством самого завода был запущен процесс проектирования новой машины. Конструкторы уделили основное внимание не только высокой проходимости, но и комфортабельности, а также ходовым характеристикам разрабатываемых грузовиков.

В результате напряженной работы ведущих специалистов в автомобилестроении 16 февраля 1976 года с конвейера завода в Набережных Челнах сошел первый серийный КамАЗ-5320.

Современная история КамАЗа – это миллионы выпущенных грузовиков, признание дальнобойщиков и военных водителей, многочисленные победы в международном автоспорте.

Узнайте больше об истории уникального автомобиля из фотоленты Sputnik.

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