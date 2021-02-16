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Фото: Коренастые "улыбаки" - красочный парад корги в Санкт-Петербурге

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© Sputnik / Aleksander Galperin
Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0f/33638759.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210216/33639479/Foto-korenastyye-ulybaki-krasochnyy-parad-korgi-v-sankt-petersburg.html

В День влюбленных в северной столице России прошел костюмированный парад вельш-корги, которых называют "подарком фей".

Родина вельш корги — регион Великобритании Уэльс. Эти малышки - одни из первых пастушьих овчарок! Из-за темной обводки пасти кажется, что корги  всегда "улыбаются".

Однако небольшой рост, "улыбчивость" и забавный вид вельш корги не мешают им быть храбрыми защитниками. В Уэльсе они издавна ценились за способность не дать отару в обиду. На весь мир корги прославились, став любимцами английской королевы Елизаветы. В День влюбленных в Санкт-Петербурге прошел парад этих маленьких очаровательных питомцев. Самые забавные кадры — в нашей фотоленте.

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