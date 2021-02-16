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Фото: Главный мышелов Даунинг-стрит - 10 лет на посту

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  • Кот Ларри в бабочке - в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, Великобритания.
© AFP 2020 / Pool / Ben Stansall
Кот Ларри в бабочке - в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, Великобритания.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/10/33653474.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210216/33654251/foto-glavnyy-myshelov-downing-street-10-let-na-postu.html

Кот Ларри отмечает круглую дату: уже десяток лет он занимает пост главного "по мышкам" в британском правительстве.

Ларри. Кот Ларри. Не Джеймс Бонд, но почти. С 2011 года он - главный мышелов в кабинете министров Соединенного королевства. 

© REUTERS / David W Cerny
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Премьеры приходят и уходят, а защита Даунинг-стрит от грызунов – дело важное. Хотя не обходится без казусов. Так, в 2019 году, когда бывший в те времена президентом США Дональд Трамп посещал с визитом Лондон, Ларри пробрался под его лимузин  – агентам службы безопасности пришлось попотеть.

А 24 декабря прошлого года, когда общественность с нетерпением ждала информации о торговой сделке после Брексита, Ларри и вовсе охотился на голубя перед камерами. Он всегда в центре внимания!

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