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Фото: Десятки рыбаков на льду озера Гидигич

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  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
  • Zeci de pescari, pe gheața lacului Ghidighici
© Sputnik / Mihai Caraus
На льду многолюдно, как в ярмарочный день.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/10/33658935.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210216/33660264/foto-desyatki-rybakov-na-ldu-ozera-ghidighich.html

"Лови момент!" – таким девизом руководствуются любители зимнего лова из Кишинева и его окрестностей.

Молдавская зима капризна, как девица на выданье, ее благосклонность может быть недолгой.

Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за клевом.
© Video : Youtube / Sputnik Беларусь
Кот, который любит рыбу не только есть, но и ловить – вместе с хозяином

А пока лед стал и выдерживает рыбака в полной амуниции, а то и малые транспортные средства, как же этим не воспользоваться!

И к Гидигичскому водохранилищу, одному из самых крупных водоемов в окрестностях столицы, не зарастает народная тропа.  

На льду многолюдно, социальная дистанция соблюдается и даже превышается, какой рыболов позволит, чтобы конкурент находился у него под боком!

Зимний лов - процесс "технологичный", он требует хорошего оснащения. Впрочем, умение тоже не помешает.

Кстати, количество и величина выуженной рыбы безусловным признаком мастерства служить не могут. О любом счастливчике с богатым уловом его менее удачливые коллеги скажут: "Ну, так это ему повезло!".

Живописные картинки со льдом, рыбаками и рыбой - в нашей фотоленте.

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