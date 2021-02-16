Фото: Десятки рыбаков на льду озера Гидигич

"Лови момент!" – таким девизом руководствуются любители зимнего лова из Кишинева и его окрестностей.

Молдавская зима капризна, как девица на выданье, ее благосклонность может быть недолгой.

А пока лед стал и выдерживает рыбака в полной амуниции, а то и малые транспортные средства, как же этим не воспользоваться!

И к Гидигичскому водохранилищу, одному из самых крупных водоемов в окрестностях столицы, не зарастает народная тропа.

На льду многолюдно, социальная дистанция соблюдается и даже превышается, какой рыболов позволит, чтобы конкурент находился у него под боком!

Зимний лов - процесс "технологичный", он требует хорошего оснащения. Впрочем, умение тоже не помешает.

Кстати, количество и величина выуженной рыбы безусловным признаком мастерства служить не могут. О любом счастливчике с богатым уловом его менее удачливые коллеги скажут: "Ну, так это ему повезло!".

Живописные картинки со льдом, рыбаками и рыбой - в нашей фотоленте.

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