Фото: Большой снег: рекорды разных лет и стран

Рекорды бьют не только люди, но и природные явления: фотографы запечатлели сильнейшие снегопады в истории планеты и оставили снимки потомкам.

Жители тех стран, где снег когда-то был неотъемлемой частью зимы, сейчас нередко ностальгируют по искрящемуся и белоснежному чуду природы.

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Однако в истории зафиксированы моменты, когда снегопад бил все рекорды и даже становился стихийным бедствием, унося жизни. Где и когда это происходило - в нашей фотоленте.

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