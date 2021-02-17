Фото: Большой снег: рекорды разных лет и стран

Жители тех стран, где снег когда-то был неотъемлемой частью зимы, сейчас нередко ностальгируют по искрящемуся и белоснежному чуду природы.
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Однако в истории зафиксированы моменты, когда снегопад бил все рекорды и даже становился стихийным бедствием, унося жизни. Где и когда это происходило - в нашей фотоленте.
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