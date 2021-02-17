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Фото: Большой снег: рекорды разных лет и стран

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  • Мужчина на снегу после сильнейшей метели в Северной Дакоте, 1966 год.
© AP Photo
Переполненная улица после сильного снегопада в Тегеране. Иран, 1972 год.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/10/33654850.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210217/33655600/Foto-bolshoi-sneg-rekordy-raznykh-let-i-stran.html

Рекорды бьют не только люди, но и природные явления: фотографы запечатлели сильнейшие снегопады в истории планеты и оставили снимки потомкам.

Жители тех стран, где снег когда-то был неотъемлемой частью зимы, сейчас нередко ностальгируют по искрящемуся и белоснежному чуду природы.

Видео: Искусство своими ногами - чудесная графика на снегу>>>

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Однако в истории зафиксированы моменты, когда снегопад бил все рекорды и даже становился стихийным бедствием, унося жизни. Где и когда это происходило - в нашей фотоленте. 

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